Стало відомо про плани Лукашенка вплутатися у війну проти України

З'явилась інформація, що Білорусь буде воювати з РФ проти України

Найближчими годинами самопроголошений уряд Республіки Білорусь може ухвалити рішення щодо участі Збройних сил РБ у війні, яку Російська Федерація веде проти української держави.

Відповідну інформацію оприлюднив Андрій Кліменко посилаючись на Центр оборонних стратегій України.

Згідно з наявними відомостями, існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений президент Республіки Білорусь вже найближчим часом може примусити уряд прийняти рішення щодо участі Збройних сил РБ у війні проти України пліч-о-пліч з Росією.

"Дане рішення ніяк не враховує мир та дружбу між народами України та РБ, що тягнеться віками. Білоруси та Українці не воювали проти один іншого ніколи в історії. Ми братні народи та не можемо воювати один проти іншого. Якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано це буде чергова трагедія історичного масштабу на руках Путіна та Лукашенко.", — йдеться в тексті публікації.

Також зазначається, що білоруські військовослужбовці не мають правдивої інформації про шалені втрати російської армії, адже їх телеефір переповнений пропагандою про уявних "нацистів".

Українське населення закликають телефонувати та писати усім знайомим та родичам, які перебувають на території Білорусі та пояснювати те, що відбувається насправді.

Окрім цього, є попередні дані щодо того, що підрозділи білоруських сил спецоперацій сідають в літаки, готується повітряний десант. Локаціями для висадки можуть бути Київська та Житомирська області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав запуск ракет по Україні та пригрозив третьою світовою.