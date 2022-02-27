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Лукашенко визнав запуск ракет по Україні та пригрозив третьою світовою

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Олександр Лукашенко Новина оновлена 27 лютого 2022, 11:21
Олександр Лукашенко

Білорусь активно допомагає Росії у війні проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на його звернення до білоруського народу.

"Телеграф" зібрав головні тези з його звернення за матеріалами "БелТА".

  • До білоруського народу є кому звертатися. Нехай звертається до українського народу.
  • Я навіть не назвав би це війною. Це – конфлікт.
  • З Білорусі були запущені ракети по позиціям в Україні, але це був "вимушений крок", нібито поруч із кордоном були українські ракетні дивізії, які були готові вдарити по білорусах.
  • Жодної війни з території Білорусі не йде. Чи допомагаємо ми росіянам? Звісно допомагаємо! Якщо до нас звертаються із тяжкими пораненнями, ми їх лікуємо. І що у цьому поганого?
  • Ми чекаємо. Усі сидять у Гомелі та чекають. Приїдуть – будуть переговори. Не приїдуть, як президент Росії вчора мені сказав, що робити, значить це їхній вибір.
  • Плани захисту Білорусі розроблено. З Путіним домовилися розмістити таке озброєння, що ні полякам, ні литовцям не захочеться воювати.
  • Санкції підштовхують Росію до третьої світової війни.

Як повідомляв "Телеграф", лише сьогодні українські Повітряні сили збили крилату ракету, яка летіла у бік Києва з території Білорусі.

Теги:
#Білорусь #Олександр Лукашенко
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