Лукашенко визнав запуск ракет по Україні та пригрозив третьою світовою

Білорусь активно допомагає Росії у війні проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на його звернення до білоруського народу.

"Телеграф" зібрав головні тези з його звернення за матеріалами "БелТА".

До білоруського народу є кому звертатися. Нехай звертається до українського народу.

Я навіть не назвав би це війною. Це – конфлікт.

З Білорусі були запущені ракети по позиціям в Україні , але це був "вимушений крок", нібито поруч із кордоном були українські ракетні дивізії, які були готові вдарити по білорусах.

, але це був "вимушений крок", нібито поруч із кордоном були українські ракетні дивізії, які були готові вдарити по білорусах. Жодної війни з території Білорусі не йде. Чи допомагаємо ми росіянам? Звісно допомагаємо! Якщо до нас звертаються із тяжкими пораненнями, ми їх лікуємо. І що у цьому поганого?

Ми чекаємо. Усі сидять у Гомелі та чекають. Приїдуть – будуть переговори. Не приїдуть, як президент Росії вчора мені сказав, що робити, значить це їхній вибір.

Плани захисту Білорусі розроблено. З Путіним домовилися розмістити таке озброєння, що ні полякам, ні литовцям не захочеться воювати.

Санкції підштовхують Росію до третьої світової війни.

Як повідомляв "Телеграф", лише сьогодні українські Повітряні сили збили крилату ракету, яка летіла у бік Києва з території Білорусі.