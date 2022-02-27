Цілили по Києву: Залужний повідомив про новий військовий злочин РФ та Білорусі

Ракета летіла з території Білорусі.

Українські повітряні сили збили крилату ракету, випущену Києвом з території Білорусі.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

"Повітряні сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь на літаку ТУ-22. Це черговий військовий злочин РБ та РФ", — написав Залужний.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, зранку 24 лютого до вечора 26 лютого війська країни-загарбника Росії втратили тисячі військових. Було знищено понад сотню танків та безліч іншої техніки, зокрема за день 25 лютого "Стінгерами" було вражено 7 російських вертольотів.

Зазначимо, що на ранок 27 лютого ситуація в Києві та Харкові залишається напруженою, російські загарбники намагаються за будь-яку ціну зайти до міст. Але ЗСУ дають рішучу відсіч.