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В Харкові помітили російську техніку: як пройшла ніч та яка ситуація в місті вранці 27 лютого

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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В Харкові помітили російську техніку: як пройшла ніч та яка ситуація в місті вранці 27 лютого Новина оновлена 27 лютого 2022, 08:19

Ніч із 26 на 27 лютого у Харкові минула досить неспокійно — російські загарбники намагалися за будь-яку ціну увійти до міста. Це вдалося зробити лише невеличкій колоні техніки, але тільки вранці. Ліквідацією незваних "гостей" наразі займаються ЗСУ.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на очільника Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова.

Як зазначив чиновник у своєму Telegram-каналі, частина ворожої техніки змогла дійти навіть до центральної частини міста попри сильний спротив українських захисників. Тим не менш військові продовжують чинити опір та зачищати місто від окупантів.

"Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", — зазначив Синєгубов.

Поки відомо, що російські військові були помічені поблизу житлового масиву Олексіївка.

Всього зафіксували близько шести машин, котрі рухалися в напрямку станції метро "Перемога".

Район, у якому бачили ворожу техніку
Район, у якому бачили ворожу техніку

Також очевидці стверджують, що техніку окупанта ліквідують там, де зустрічають. Одна із таких машин спалахнула поблизу ТРЦ "Нікольський", який розташований на Пушкінській вулиці.

ТРЦ Нікольський на карті
ТРЦ Нікольський на карті

За даними "Телеграфу", окремі бої із окупантами в Харкові почалися ще вночі. Наразі ж вся увага привернута до того, аби зачистити місто від ворога.

Нагадаємо, що до світанку 27 лютого росіяни встигли влаштувати вибух на одному із газопроводів. Його чули в багатьох районах Харкова, а зарево від полум'я навіть нагадало декому "шапку" ядерного "гриба".

Також окупанти обстріляли житловий будинок, внаслідок чого, на жаль, загинула місцева жителька похилого віку.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна
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