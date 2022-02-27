У Харкові пролунав потужний вибух на газопроводі (відео)

Офіційні джерела відразу спростували дезінформацію про "ядерний удар"

Поки що у місті Васильків, що під Києвом, окупанти підірвали нафтобазу, мешканцям Харкова теж не весело. Там пролунав потужний вибух, через що у повітря піднявся грибоподібний стовп полум’я.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"Вибух газопроводу в Харкові", — підписав відео він.

Цю ж інформацію підтвердили у Держспецзв’язку. Там одразу розвіяли побоювання городян, які могли знайти візуальні схожості з "грибом" від ядерного удару та наголосили, що це не він і не варто поширювати чи вірити дезінформації щодо цього.

За попередньою інформацією, вибух стався на Данилівці, що на північному заході Харкова.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 лютого на обстріл зазнали не лише Харків та Васильків, а й інші міста. Зокрема в Запоріжжі після обстрілу сталася пожежа в тролейбусному депо, а в Балаклії було завдано удару по військовій частині та складам.

Водночас західне видання The Economist пише, що лише за одну добу армії окупанта було завдано більше збитків, ніж за вісім років війни у Сирії.