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У Василькові ракетним ударом знищено нафтобазу, на місці — серйозна пожежа: всі деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Пожежа на нафтобазі поблизу Василькова Новина оновлена 27 лютого 2022, 02:11
Пожежа на нафтобазі поблизу Василькова

Евакуація жителів наразі не планується

Внаслідок нічного ракетного удару в місті Васильків, що неподалік Києва, була вражена нафтобаза, що загрожує масштабною екологічною катастрофою.

Інформацію про вибух підтвердила міський голова Наталія Баласинович.

"Ви бачите все, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках", — сказала вона у своєму відеозверненні до мешканців найближчих населених пунктів.

Водночас спікер ДСНС Вікторія Рубан повідомила, що загрози мешканцям Василькова немає, а евакуацію поки що проводити не планують.

У Держспецзв’язку ж повідомили, що дим зараз може піти у будь-який бік, а тому місцевим жителям рекомендують зачинити вікна.

Варто нагадати, що у 2015 році у цьому регіоні горіла нафтобаза "БРСМ", тоді пожежу гасили з 8 по 15 червня. Вже наступного дня у Києві концентрація небезпечних речовин перевищила гранично допустимі норми у 6,7 раза.

Також варто нагадати, що тоді пожежу посилено гасили, проте зараз ситуація сильно ускладнена боями, що ведуть.

Як повідомлялося раніше, російські десантники 26 лютого розпочали атаку на Васильків із метою захоплення міського аеродрому, через що там нам сталися запеклі бої. У момент влучення ракети в нафтобазу бої тривали.

У самому Києві була введена комендантська година до ранку 28 лютого через зачистки вулиць від диверсантів. Влада столиці попередила, що виходити в цей час на вулиці заборонено.

Теги:
#Україна #Київ #Київська область #Росія #Васильків
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