В Василькове ракетным ударом уничтожена нефтебаза, на месте — серьезный пожар: все детали
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Эвакуация жителей пока не планируется
В результате ночного ракетного удара в городе Васильков, что неподалеку от Киева, была поражена нефтебаза, что грозит масштабной экологической катастрофой.
Информацию о взрыве подтвердила мэр Наталия Баласинович.
"Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", — сказала она в своем видеообращении к жителям ближайших населенных пунктов.
Вместе с тем, в спикер ГСЧС Виктория Рубан сообщила, что угрозы жителям Василькова нет, а эвакуацию пока проводить не планируют.
В Госспецсвязи же сообщили, что дым сейчас может пойти в любую сторону, а потому местным жителям рекомендуют закрыть окна.
Стоит напомнить, что в 2015 году в этом регионе горела нефтебаза "БРСМ", тогда пожар тушили с 8 по 15 июня. Уже на следующий день в Киеве концентрация опасных веществ превысила предельно допустимые нормы в 6,7 раз.
Также стоит напомнить, что тогда пожар усиленно тушили, однако сейчас ситуация сильно осложнена ведущимися боями.
Как сообщалось ранее, российские десантники 26 февраля начали атаку на Васильков с целью захвата городского аэродрома, из-за чего там нам произошли ожесточенные бои. В момент попадания ракеты в нефтебазу бои продолжались.
В самом Киеве был введен комендантский час до утра 28 февраля из-за продолжающихся зачисток улиц от диверсантов. Власти столицы предупредили, что выходить в это время на улицы запрещено.
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