В Василькове ракетным ударом уничтожена нефтебаза, на месте — серьезный пожар: все детали

Эвакуация жителей пока не планируется

В результате ночного ракетного удара в городе Васильков, что неподалеку от Киева, была поражена нефтебаза, что грозит масштабной экологической катастрофой.

Информацию о взрыве подтвердила мэр Наталия Баласинович.

"Вы видите все, что происходит. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках", — сказала она в своем видеообращении к жителям ближайших населенных пунктов.

Вместе с тем, в спикер ГСЧС Виктория Рубан сообщила, что угрозы жителям Василькова нет, а эвакуацию пока проводить не планируют.

В Госспецсвязи же сообщили, что дым сейчас может пойти в любую сторону, а потому местным жителям рекомендуют закрыть окна.

Стоит напомнить, что в 2015 году в этом регионе горела нефтебаза "БРСМ", тогда пожар тушили с 8 по 15 июня. Уже на следующий день в Киеве концентрация опасных веществ превысила предельно допустимые нормы в 6,7 раз.

Также стоит напомнить, что тогда пожар усиленно тушили, однако сейчас ситуация сильно осложнена ведущимися боями.

Как сообщалось ранее, российские десантники 26 февраля начали атаку на Васильков с целью захвата городского аэродрома, из-за чего там нам произошли ожесточенные бои. В момент попадания ракеты в нефтебазу бои продолжались.

В самом Киеве был введен комендантский час до утра 28 февраля из-за продолжающихся зачисток улиц от диверсантов. Власти столицы предупредили, что выходить в это время на улицы запрещено.