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Росія за день війни проти України втратила більше військ, ніж за 8 років війни у Сирії - The Economist

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Палаюча техніка ЗС РФ Новина оновлена 26 лютого 2022, 22:44
Палаюча техніка ЗС РФ

Українські воїни відчайдушно опираються ворогу

Російський наступ на Україну продовжується, але наші захисники продовжують тримати оборону. Те, що українська армія вже третій день стримує та успішно обороняється від російських збройних сил могло викликати певний подив у стороннього читача, вважає видання The Economist.

На його сайті оприлюднений матеріал в якому наголошується, що видатки нашої держави на військову сферу менші, аніж навіть у міста-держави Сінгапуру.

Відзначено, що можна було б очікувати односторонніх бойових дій, але без огляду на чисельні та збройові переваги РФ, українські війська за добу спричинили Росії більші втрати аніж за вісім років у Сирії.

Зведена статистика видання
Зведена статистика видання

На півдні та на сході України протитанкові загони стримали російський наступ. Зі сторони Чернігівщини на залізниці ЗСУ підірвали ешелон з паливом для загарбників. Оскільки залізничне сполучення з Росією неможливе через відсутність рейок, а техніка без палива не їде — це заповільнило окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що кількість вбитих російських загарбників йде на тисячі, а полонених — на сотні.

Теги:
#Україна #Росія #Вторгнення #Окупанти з РФ
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