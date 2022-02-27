Укр

В Харькове прозвучал мощнейший взрыв на газопроводе (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Взрыв в Харькове Новость обновлена 27 февраля 2022, 03:12
Взрыв в Харькове

Официальные источники опровергли дезинформацию о "ядерном ударе"

Пока в городе Васильков, что под Киевом, оккупанты взорвали нефтебазу, жителям Харькова тоже не весело. Там прозвучал мощный взрыв, из-за чего в воздух поднялся грибовидный столб пламени.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Взрыв газопровода в Харькове", — подписал видео он.

Эту же информацию подтвердили в Госспецсвязи. Там сразу развеяли опасения горожан, которые могли найти визуальные схожести с "грибом" от ядерного удара и подчеркнули, что это не он и не стоит распространять или верить дезинформации по этому поводу.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел на Даниловке, что на северо-западе Харькова.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 февраля обстрелам подверглись не только Харьков и Васильков, но и другие города. В частности в Запорожье после обстрела произошел пожар в троллейбусном депо, а в Балаклее был нанесен удар по воинской части и складам.

Вместе с тем западное издание The Economist пишет, что лишь за одни сутки армии оккупанта было нанесено больше ущерба, чем за восемь лет войны в Сирии.

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#Украина #Харьков #Россия
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