У Харкові окупанти обстріляли житловий будинок: загинула жінка похилого віку

Снаряд пошкодив квартири та зруйнував сходові прольоти.

У Харкові в ході обстрілів з боку російських військ боєприпас потрапив у житловий будинок, через що загинула жінка похилого віку.

Про це проінформувала пресслужба ДСНС.

Наголошується, що пригода сталася 26 лютого о 21:20 на вулиці Бучми, 40а.

Артилерійський снаряд пошкодив несучу стіну, через що впали сходові прольоти з 2-го по 7-й поверхи дев’ятиповерхівки. Крім того, було пошкоджено квартири на трьох поверхах.

Загибла жінка виявилася мешканкою квартири на 5 поверсі. Рятувальникам вдалося евакуювати близько 20 людей зі зруйнованого під’їзду.

Крім того, повідомляється, що у підвалі будинку перебувало близько 60 людей, ніхто з них не постраждав.

Як повідомлялося раніше, у ході обстрілів у ніч на 27 лютого в Харкові було пошкоджено газопровід у північно-східній частині міста, через що мешканці прилеглих будинків могли бачити великий грибоподібний стовп полум’я.

Тим часом у місті Васильків, що під Києвом, удар балістичної ракети призвів до вибуху на нафтобазі, що вилилося у масштабну пожежу.

Крім того, у самому Києві російський снаряд потрапив у цвинтар радіоактивних відходів. Втім, за даними ДСНС, він пошкодив лише огорожу, але не резервуари.