Обстріл Києва: снаряди потрапили до пункту захоронення радіоактивних відходів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 166
Поки що про загрозу для населення не повідомляється
Російські окупанти під час наступу на Київ потрапили до пункту захоронення радіоактивних відходів.
Про це повідомляє Держінспекція з ядерного регулювання України.
"Станом на 27 лютого 2022 1:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди потрапили до пункту захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон", — сказано в повідомленні.
Відомство зазначає, що персонал перебуває в укритті, а тому не може оцінити масштаби пошкодження. Система радіаційного моніторингу теж вийшла з ладу.
Зазначається, що факт падіння снарядів було зафіксовано камерами спостереження.
"За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, поза санітарно-захисною зоною, загрози населенню немає", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС своєю чергою повідомили, що снаряд потрапив у паркан, а сама будівля та резервуари пошкоджень не отримали.
Як повідомлялося раніше, ще одне лихо сталося у Василькові, що під Києвом. Там балістична ракета потрапила в нафтобазу, після чого пролунав сильний вибух і почалася масштабна пожежа.
Ще один сильний вибух стався у Харкові. За попередніми даними, на північному сході міста було пошкоджено газопровід.