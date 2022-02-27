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Обстріл Києва: снаряди потрапили до пункту захоронення радіоактивних відходів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Оцінка пошкоджень почнеться після завершення обстрілу Новина оновлена 27 лютого 2022, 03:38
Оцінка пошкоджень почнеться після завершення обстрілу

Поки що про загрозу для населення не повідомляється

Російські окупанти під час наступу на Київ потрапили до пункту захоронення радіоактивних відходів.

Про це повідомляє Держінспекція з ядерного регулювання України.

"Станом на 27 лютого 2022 1:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди потрапили до пункту захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон", — сказано в повідомленні.

Відомство зазначає, що персонал перебуває в укритті, а тому не може оцінити масштаби пошкодження. Система радіаційного моніторингу теж вийшла з ладу.

Зазначається, що факт падіння снарядів було зафіксовано камерами спостереження.

"За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, поза санітарно-захисною зоною, загрози населенню немає", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС своєю чергою повідомили, що снаряд потрапив у паркан, а сама будівля та резервуари пошкоджень не отримали.

Як повідомлялося раніше, ще одне лихо сталося у Василькові, що під Києвом. Там балістична ракета потрапила в нафтобазу, після чого пролунав сильний вибух і почалася масштабна пожежа.

Ще один сильний вибух стався у Харкові. За попередніми даними, на північному сході міста було пошкоджено газопровід.

Теги:
#Україна #Київ #Росія
Оцінка пошкоджень почнеться після завершення обстрілу
Київ
Обстріл Києва: снаряди потрапили до пункту захоронення радіоактивних відходів
Дата публікації
Дата публікації
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Оцінка пошкоджень почнеться після завершення обстрілу
Обстріл Києва: снаряди потрапили до пункту захоронення радіоактивних відходів
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