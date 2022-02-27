Обстрел Киева: снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов
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Пока об угрозе для населения не сообщается
Российские оккупанты в ходе наступления на Киев попали в пункт захоронения радиоактивных отходов.
Об этом сообщает Госинспекция по ядерному регулированию Украины.
"По состоянию на 27 февраля 2022 01:20 по Киевскому времени в результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными в Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон", — сказано в сообщении.
Ведомство отмечает, что персонал находится в укрытии, а потому не может оценить масштабы повреждения. Система радиационного мониторинга тоже вышла из строя.
Отмечается, что факт падения снарядов был зафиксирован камерами наблюдения.
"По предварительной оценке Госатомрегулирования, вне санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет", — говорится в сообщении.
В ГСЧС в свою очередь сообщили, что снаряд попал в забор, а само здание и резервуары повреждений не получили.
Как сообщалось ранее, еще одна беда случилась в Василькове, что под Киевом. Там баллистическая ракета попала в нефтебазу, после чего прозвучал сильный взрыв и начался масштабный пожар.
Еще один сильный взрыв произошел в Харькове. По предварительным данным, на северо-востоке города был поврежден газопровод.