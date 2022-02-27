В Харькове оккупанты обстреляли жилой дом: погибла пожилая женщина

Снаряд повредил квартиры и разрушил лестничные пролеты.

В Харькове в ходе обстрелов со стороны российских войск боеприпас угодил в жилой дом из-за чего погибла пожилая женщина.

Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что происшествие произошло 26 февраля в 21:20 на улице Бучмы, 40а.

Артиллерийский снаряд повредил несущую стену из-за чего рухнули лестничные пролеты с 2-го по 7-й этажи девятиэтажки. Кроме того, были повреждены квартиры на трех этажах.

Погибшая женщина оказалась жительницей квартиры на 5-м этаже. Спасателям удалось эвакуировать около 20 человек из разрушенного подъезда.

Кроме того, сообщается, что в подвале дома находились около 60 человек, никто из них не пострадал.

Как сообщалось ранее, в ходе обстрелов в ночь на 27 февраля в Харькове был поврежден газопровод в северо-восточной части города, из-за чего жители близлежащих домов могли видеть большой грибовидный столб пламени.

Тем временем, в городе Васильков, что под Киевом, удар баллистической ракеты привел ко взрыву на нефтебазе, что вылилось в масштабный пожар.

Кроме того, в самом Киеве российский снаряд попал в кладбище радиоактивных отходов. Впрочем, по данным ГСЧС, он повредил только забор, но не резервуары.