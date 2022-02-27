"Не будьте Росією": Зеленський звернувся до білорусів у день референдуму

Президент України нагадав білорусам, що чотири дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, гелікоптери, техніка.

Україна четверту добу веде війну з Росією і відбиває ворожі атаки. Окупанти також обстрілюють Україну та з території Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі у день референдуму.

"Ці мої слова будуть звернені до громадян Білорусі. Сьогодні всіх вас кличуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати на референдумі. Це могло б виглядати як звичайний політичний процес. Але зараз уже точно не може бути нічого звичайного".

Наразі приймаються рішення зовсім іншого рівня.

Минула ніч в Україні була жорстокою. Знову обстріл. Знову бомбардування житлових кварталів, громадянської інфраструктури. На сьогодні немає жодного об’єкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою метою. Вони воюють проти всіх. Вони воюють проти всього живого – проти дитячих садків, проти житлових будинків та навіть проти машин швидкої допомоги. Вони застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де немає і ніколи не було жодної військової інфраструктури.

Васильків, Київ, Чернігів, Суми, Харків та багато інших міст України виживають у таких умовах, які останній раз були на нашій та на вашій землі під час Другої світової війни.

Але у війні, яка зараз йде, ви з нами не на одному боці. На жаль. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються висадити в повітря все, що було збудовано за десятиліття – і, до речі, не лише нами, а й нашими батьками, нашими дідами.

І все це теж де-факто референдум для вас, білоруси. Ви вирішуєте, хто ви. Ви вирішуєте, ким бути. Як ви будете дивитися в очі своїм дітям, як ви будете дивитися в очі один одному, своїм сусідам. А ми – ваші сусіди. Ми, українці. Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні.

Зараз багато новин про можливі переговори України та Росії, які можуть закінчити цю війну та повернути мир усім нам. І у них часто згадують вашу столицю. Мінськ. Як майданчик для цих переговорів. Майданчик, який вибирали не ми. І насправді не ви. А обирало керівництво Росії. І знову зараз пропозиція зустрітися у вас.

Чотири дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, гелікоптери, техніка. Били по наших домівках, били по наших життях. Пішла важка техніка. І це страшне дежавю. Ви знаєте, Київ атакували о 4 ранку. У когось таке почуття гумору, як у 1941 році. А ви спали, браття білоруси. А ми прокинулися. Але ви й зараз спите. А ми з цього моменту вже не лягаємо. Тому що ми боремося. Боремося за свою країну. Боремося за свою волю. Бо маємо повне на це право.

Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити у Мінську. У вашому місті. Коли ви були нейтральними, ми говорили у Мінську, ми багато разів зустрічалися. Так просто вірно. Так щиро. Саме так, по-сусідськи розмовляти нам. Зараз ви ще не зробили свій головний вибір. І він попереду, він повинен залежати лише від вас. Не від Росії, не від України, не від Америки, а від народу Білорусі.

Саме тому зараз ми говоримо – не Мінськ. Майданчиком можуть бути інші міста для зустрічі. Звісно ж, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить у країні, з території якої не летять ракети. Лише так переговори можуть бути чесними. І можуть справді закінчити війну.

Щиро бажаю Білорусі знову стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку всі бачили ще недавно. Зробіть правильний вибір. Я певен – це головний вибір вашого великого народу", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликає приєднуватися до військового опору Росії та стати членами Міжнародного легіону української армії.