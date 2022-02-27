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Зеленський створює в Україні іноземний легіон для бажаючих воювати проти армії Путіна

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський закликає долучатися до військового спротиву Росії Новина оновлена 27 лютого 2022, 09:36
Зеленський закликає долучатися до військового спротиву Росії

Поки що протистояти агресору доводиться лише нашим захисникам

Іноземні громадяни, які вбачають несправдливість у воєнній агресії Росії проти України та хотіли б допомогти ЗСУ у їхньому спротиві, можуть стати членами Інтернаціонального легіону української армії.

Така пропозиція до громадян усіх світових країн прозвучала від президента Володимира Зеленського, пише ОП.

Як зазначив глава держави, українці мужньо обороняються від нападу російського окупанта, водночас боронячи не лише себе, а й спокій Європи. При цьому, зазначає Зеленський, Росія почала справжню війну проти прав людини, і це загроза — не лише для України.

"Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхаьт й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників ХХІ століття", — повідомляють у пресслужбі президента.

Таке новоутворення матиме назву Інтернаціональний легіон. Він поповнить ряди Територіальної оборони.

Записатися до такого легіону можна, звернувшись до аташе з питань оборони в Посольстві України — у тій державі, громадянином якої є бажаючий долучитися до протистояння Росії.

Зазначимо, що очільник Міноборони Олексій Рєзніков переконаний: в України попереду ще непростий час, але ми встоїмо, зокрема і завдяки підтримці від наших іноземних партнерів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Іноземці #Володимир Зеленський
Зеленський закликає долучатися до військового спротиву Росії
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Зеленський створює в Україні іноземний легіон для бажаючих воювати проти армії Путіна
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Дата публікації
Категорія
Зеленський закликає долучатися до військового спротиву Росії
Зеленський створює в Україні іноземний легіон для бажаючих воювати проти армії Путіна
Дата публікації
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