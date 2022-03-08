McDonald's и KFC уходят из россии: десятки тысяч людей останутся без работы

Россияне останутся без культовых фастфудов

McDonald's присоединился к бойкоту российского рынка и заявил, что приостанавливает там свою деятельность из-за начала вторжения в Украину. Вместе с этой компанией из россии ушел также KFC.

Об этом пишет CNN.

"McDonald’s принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке", — заявил во вторник генеральный директор компании Крис Кемпчински.

Он сообщил, что в россии их рестораны дают работу около 62 тысячам человек, однако добавил, что ценности компании просто не позволяют игнорировать человеческие страдания, которые война принесла в Украину.

Тем временем компания Yum Brands, которой принадлежат KFC, Pizza Hut, Taco Bell и Habit Grill, сообщила об остановке "инвестиций и развития ресторанов" в россии.

Там также добавили, что большинство их заведений в рф эксплуатируются независимыми владельцами, а вся прибыль за реализацию продукции в этой стране будет направлена в гуманитарные фонды. Стоит отметить, что компании дают около 50 тысяч рабочих мест.

Вместе с ними о сворачивании деятельности заявила сеть магазинов косметики Л’Этуаль (12 тысяч рабочих мест), а Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif и другие) сообщил об остановке поставок своей продукции в россию.

Как сообщалось, после начала вторжения россии в Украину оттуда ушли многие компании. В частности недавно о приостановке своей деятельности заявили Samsung, Hitachi и Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent). Также известно, что нефтяной гигант Shell прекратил закупать российскую нефть.