McDonald’s і KFC йдуть з Росії: десятки тисяч людей залишаться без роботи

Росіяни залишаться без культових фастфудів

McDonald’s приєднався до бойкоту російського ринку та заявив, що припиняє там свою діяльність через початок вторгнення в Україну. Разом із цією компанією з росії пішов також KFC.

Про це пише CNN.

"McDonald’s прийняв рішення тимчасово закрити всі наші ресторани в росії та призупинити всі операції на ринку", — заявив у вівторок генеральний директор компанії Кріс Кемпчинскі.

Він повідомив, що у росії їхні ресторани дають роботу близько 62 тисячам людей, проте додав, що цінності компанії просто не дозволяють ігнорувати людські страждання, які війна принесла в Україну.

Тим часом компанія Yum Brands, якій належать KFC, Pizza Hut, Taco Bell та Habit Grill, повідомила про зупинення "інвестицій та розвитку ресторанів" у росії.

Там також додали, що більшість їхніх закладів там експлуатуються незалежними власниками, а весь прибуток за реалізацію продукції в цій країні буде направлений у гуманітарні фонди. Варто зазначити, що компанії забезпечують близько 50 тисяч робочих місць.

Разом з ними про згортання діяльності заявила мережа магазинів косметики Л’Етуаль (12 тисяч робочих місць), а Unilever (бренди Dove, Axe, Rexona, Чиста Лінія, Domestos, Cif та інші) повідомив про зупинення поставок своєї продукції в росію.

Як повідомлялося, після початку вторгнення росії в Україну звідти пішли багато компаній. Зокрема нещодавно про припинення своєї діяльності заявили Samsung, Hitachi та Kering (бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent). Також відомо, що нафтовий гігант Shell припинив закуповувати російську нафту.