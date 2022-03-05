Ще три компанії-гіганта призупинили постачання до росії

Світові виробники продовжують бойкотувати російський ринок.

Всесвітньо відомі компанії та бренди продовжують йти з ринку росії через війну в Україні.

Як повідомляє Бабель, до сотні світових брендів приєдналися ще троє відомих виробників.

Південнокорейська компанія Samsung призупинила постачання телефонів та чіпів до Росії.

Група компаній Kering, якій належать бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, вирішила закрити свої магазини в Росії.

Японська корпорація Hitachi зупинила виробництво в Росії та експорт техніки до країни.

Нагадаємо, що через повномасштабну війну в Україні країни продовжують вводити санкції проти Росії.

Так, ще більшій кількості російських банків загрожує відключення від SWIFT.

Економіка Росії істотно постраждала після санкцій, а через рекордний обвал рубля на країну очікують голодні бунти, оскільки вже зараз магазини вводять обмеження на продаж продуктів.