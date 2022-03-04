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Попереду голодні бунти: у росії вже запроваджують обмеження на продаж продуктів

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Черги у російському "Ашані" Новина оновлена 04 березня 2022, 23:01
Черги у російському "Ашані"

Після введення санкцій мережа почала обмежувати продаж низки товарів в одні руки

Як бачимо, санкції проти рф вже у дії. Популярна в росії мережа "Ашан" вводить у своїх магазинах обмеження на продаж низки соціально значущих товарів в одні руки.

Про це пише "Медуза".

Так, один покупець тепер може придбати не більше 10 кг цукру, не більше 10 пляшок рослинної олії, 5 упаковок борошна по 2 кг та 3 пачки солі. Також в одні руки відпускається не більше 10 упаковок бакалійної продукції – макаронів, рису та інших круп.

У самому ж "Ашані" стверджують, що запасів продуктів цілком достатньо, а обмеження потрібні, щоб "дати можливість здійснити покупки всім клієнтам".

Додамо, що економіка Росії суттєво постраждала після санкцій, запроваджених багатьма країнами та компаніями щодо країни після вторгнення в Україну. Щоб їх зняти, у США назвали одну обов’язкову умову — закінчення російської війни та її допомога у відбудові України.

Теги:
#Росія #Ашан
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