Впереди голодные бунты: в россии уже вводят ограничения на продажу продуктов

После введения санкций сеть начала ограничивать продажу ряда товаров в одни руки

Как видим, санкции против рф уже в действии. Популярная в россии сеть "Ашан" вводит в своих магазинах ограничения на продажу ряда социально значимых товаров в одни руки.

Об этом пишет "Медуза".

Так, один покупатель теперь может приобрести не более 10 кг сахара, не более 10 бутылок растительного масла, 5 упаковок муки по 2 кг и 3 пачки соли. Также в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции – макарон, риса и других круп.

В самом же "Ашане" утверждают, что запасов продуктов вполне достаточно, а ограничение нужны, чтобы "дать возможность совершить покупки всем клиентам".

Добавим, что экономика россии существенно пострадала после санкций, введенных многими странами и компаниями в отношении страны после вторжения в Украину. Чтобы их снять, в США назвали одно обязательное условие — окончание россией войны и ее помощь в отстроении Украины.