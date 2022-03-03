Британія та США боляче б’ють по оточенню Путіна: хто потрапив під удар

США вводять санкції щодо російських олігархів та членів їхніх сімей

Великобританія, яка обіцяла знищити економіку рф, розширила список санкцій за агресію росії проти України. Тепер туди включили ще двох російських олігархів – Алішера Усманова та Ігоря Шувалова. Раніше уряд Британії ввів болючі санкції проти путіна та лаврова.

Про це повідомляє ВВС.

Усманов раніше мав спонсорські зв’язки з футбольними клубами "Евертон" та "Арсенал". Ігор Шувалов раніше був заступником прем’єр-міністра президента росії володимира путіна, а також головою держкорпорації "ВЕБ.РФ".

Водночас Білий дім запровадив санкції проти прессекретаря путіна пєскова, а також 19 російських бізнесменів та 47 пов’язаних з ними осіб. Зокрема, до підсанкційного списку потрапили ті ж Усманов та Шувалов, а також:

Микола Токарєв (його дружина Галина, дочка Майя та дві його компанії з продажу елітної нерухомості)

Борис Ротенберг (його дружина Каріна та його сини Роман та Борис)

Аркадій Ротенберг (його сини Павло, Ігор та дочка Лілія)

Сергій Чемезов (його дружина Катерина, його син Станіслав та падчерка Анастасія)

Ігор Шувалов (його п’ять компаній, його дружина Ольга, його син Євген та його компанія та літак, та його дочка Марія та її компанія)

Євген Пригожин (три його компанії, його дружина Поліна, його дочка Любов та його син Павло)

дмитро пєсков, прессекретар президента путіна

Алішер Усманов (його суперяхта, одна з найбільших у світі та заарештована Німеччиною, та його приватний літак, один з найбільших приватних літаків росії)

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції, щоб зупинити кривавого диктатора володимира путіна, зокрема Євросоюз 2 березня відключив великі банки Росії від SWIFT. Нагадаємо, що після початку війни в Україні Євросоюз також наклав персональні санкції на путіна та міністра закордонних справ російської федерації сергія лаврова. Їхні іноземні активи були заморожені.