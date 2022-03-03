Британия и США больно бьют по окружению Путина: кто попал под удар

США вводят санкции в отношении российских олигархов и членов их семей

Великобритания, которая обещала уничтожить экономику рф, расширила перечень санкций за агрессию россии против Украины. Теперь туда включили еще двух российских олигархов — Алишера Усманова и Игоря Шувалова. Ранее правительство Британии ввело болезненные санкции против путина и лаврова.

Об этом сообщает ВВС.

Усманов ранее имел спонсорские связи с футбольными клубами "Эвертон" и "Арсенал". Игорь Шувалов ранее был заместителем премьер-министра президента россии владимира путина, а также председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Одновременно Белый дом ввел санкции против пресс-секретаря путина пескова, а также 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. В частности, в подсанкционный список попали те же Усманов и Шувалов, а также:

Николай Токарев (его жена Галина, дочь Майя и две его компании по продаже элитной недвижимости)

Борис Ротенберг (его жена Карина и его сыновья Роман и Борис)

Аркадий Ротенберг (его сыновья Павел, Игорь и дочь Лилия)

Сергей Чемезов (его жена Екатерина, его сын Станислав и падчерица Анастасия)

Игорь Шувалов (его пять компаний, его жена Ольга, его сын Евгений и его компания и самолет, и его дочь Мария и ее компания)

Евгений Пригожин (три его компании, его жена Полина, его дочь Любов и его сын Павел)

дмитрий песков, пресс-секретарь президента Путина

Алишер Усманов (его суперяхта, одна из крупнейших в мире и арестованная Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России)

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции, чтобы остановить кровавого диктатора владимира путина, в частности Евросоюз 2 марта отключил крупные банки россии от SWIFT. Напомним, что после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на путина и министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены.

Ранее МИД Украины опубликовал информацию по состоянию на полдень 25 февраля касательного того, какие санкции были введены против РФ.