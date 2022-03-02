Евросоюз отключил крупные банки россии от SWIFT

На седьмой день вторжения россии в Украину Европейский Союз наконец-то нанес самый ожидаемый экономический удар — отключил сразу семь российских банков от платежной системы SWIFT, которой пользуются во всем мире.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Таким образом от общей системы оказались отключены одни из самых крупных финучреждений в России:

"Россия";

"ВТБ";

"Открытие";

"Новикомбанк";

"ВЭБ РФ";

"Промсвязьбанк";

"Совкомбанк".

Сообщается, что официальную силу запрет обретет через десять дней после того, как его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Ограничения финансовых операций коснутся любого физического или юридического лица из россии, которые имеют более половины прав на вышеупомянутые банки.

Из-за отключения от SWIFT будет невозможно вносить инвестиции или любым другим способом финансировать проекты, которыми занимается российский фонд прямых инвестиций. Плюс страну-агрессора ждет запрет на продажу, поставку, экспорт или передачу банкнот, которые деноминированы в евро.

Напомним, что после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на кровавого диктатора владимира путина и министра обороны российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены.