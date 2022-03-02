Евросоюз отключил крупные банки россии от SWIFT
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На седьмой день вторжения россии в Украину Европейский Союз наконец-то нанес самый ожидаемый экономический удар — отключил сразу семь российских банков от платежной системы SWIFT, которой пользуются во всем мире.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Таким образом от общей системы оказались отключены одни из самых крупных финучреждений в России:
- "Россия";
- "ВТБ";
- "Открытие";
- "Новикомбанк";
- "ВЭБ РФ";
- "Промсвязьбанк";
- "Совкомбанк".
Сообщается, что официальную силу запрет обретет через десять дней после того, как его опубликуют в Официальном журнале ЕС.
Ограничения финансовых операций коснутся любого физического или юридического лица из россии, которые имеют более половины прав на вышеупомянутые банки.
Из-за отключения от SWIFT будет невозможно вносить инвестиции или любым другим способом финансировать проекты, которыми занимается российский фонд прямых инвестиций. Плюс страну-агрессора ждет запрет на продажу, поставку, экспорт или передачу банкнот, которые деноминированы в евро.
Напомним, что после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на кровавого диктатора владимира путина и министра обороны российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены.
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