Укр

Евросоюз отключил крупные банки россии от SWIFT

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Евросоюз отключил крупные банки россии от SWIFT Новость обновлена 02 марта 2022, 14:10

На седьмой день вторжения россии в Украину Европейский Союз наконец-то нанес самый ожидаемый экономический удар — отключил сразу семь российских банков от платежной системы SWIFT, которой пользуются во всем мире.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Таким образом от общей системы оказались отключены одни из самых крупных финучреждений в России:

  • "Россия";
  • "ВТБ";
  • "Открытие";
  • "Новикомбанк";
  • "ВЭБ РФ";
  • "Промсвязьбанк";
  • "Совкомбанк".

Сообщается, что официальную силу запрет обретет через десять дней после того, как его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Ограничения финансовых операций коснутся любого физического или юридического лица из россии, которые имеют более половины прав на вышеупомянутые банки.

Из-за отключения от SWIFT будет невозможно вносить инвестиции или любым другим способом финансировать проекты, которыми занимается российский фонд прямых инвестиций. Плюс страну-агрессора ждет запрет на продажу, поставку, экспорт или передачу банкнот, которые деноминированы в евро.

Напомним, что после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на кровавого диктатора владимира путина и министра обороны российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Евросоюз #Война #SWIFT
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