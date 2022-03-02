Укр

Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков: кто в списке

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Появился список российских банков, которые скоро отключат от SWIFT Новость обновлена 02 марта 2022, 01:13
Появился список российских банков, которые скоро отключат от SWIFT

Список уже одобрили послы ЕС.

Европейский Союз утвердил список российских банков, которые в ближайшее время должны быть отключены от международной банковской системы SWIFT в ответ на вторжение россии в Украину.

Соответствующую информацию обнародовало агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что список банков уже был одобрен постоянными представителями Европейского Союза.

Так, вскоре SWIFT должны отключить для банков ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" и ВЭБ.

При этом отмечается, что ограничения в отношении крупнейшего в стране кредитора "Сбербанка" и частично принадлежащего "Газпрому" банка послы Евросоюза пока решили не применять.

  • SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее услугами пользуются около 11 тыс. банков и финансовых учреждений более чем в 200 странах. За всю историю своего существования SWIFT заблокировал доступ только один раз — в 2012 году, когда при внедрении ряда жестких ограничительных мер страны ЕС поддержали отключение Исламской Республики, чтобы сдержать ее ядерную программу.

Напомним, что Европейский Союз 26 февраля утвердил второй пакет санкций против России, пошедшей войной на Украину. Новые санкции существенно отразились на оборонной, технологической, транспортной и банковской сферах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее ЕС согласовал санкции лично против Путина и Лаврова.

Теги:
#Украина #Россия #Война #SWIFT #российские банки
Зеленский дал интервью Reuters
Украина
Зеленский назвал альтернативу вступления Украины в НАТО: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский дал интервью Reuters
Зеленский назвал альтернативу вступления Украины в НАТО: подробности
Дата публикации
Категория
Российский "Сбер" - крупнейший банк страны-агрессора
Российский "Сбербанк" рухнул на дно: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие содержательных переговоров с россией: подробности
Дата публикации
Категория
Мелитополь был - и останется украинским
В Мелитополе горожане голыми руками пытались остановить бронетехнику оккупантов
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже шестой день
Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор