Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков: кто в списке

Список уже одобрили послы ЕС.

Европейский Союз утвердил список российских банков, которые в ближайшее время должны быть отключены от международной банковской системы SWIFT в ответ на вторжение россии в Украину.

Соответствующую информацию обнародовало агентство Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что список банков уже был одобрен постоянными представителями Европейского Союза.

Так, вскоре SWIFT должны отключить для банков ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Радкомбанк" и ВЭБ.

При этом отмечается, что ограничения в отношении крупнейшего в стране кредитора "Сбербанка" и частично принадлежащего "Газпрому" банка послы Евросоюза пока решили не применять.

SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее услугами пользуются около 11 тыс. банков и финансовых учреждений более чем в 200 странах. За всю историю своего существования SWIFT заблокировал доступ только один раз — в 2012 году, когда при внедрении ряда жестких ограничительных мер страны ЕС поддержали отключение Исламской Республики, чтобы сдержать ее ядерную программу.

Напомним, что Европейский Союз 26 февраля утвердил второй пакет санкций против России, пошедшей войной на Украину. Новые санкции существенно отразились на оборонной, технологической, транспортной и банковской сферах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее ЕС согласовал санкции лично против Путина и Лаврова.