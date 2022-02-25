Реакция мира на вторжения России в Украину: санкции и помощь

В МИД наглядно показали, какие санкции были введены против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о помощи и шагах международных партнеров в защиту Украины и мира.

Передает МИД Украины.

"Несмотря на первые реакции мира вчера в первой половине дня, которые могли казаться слабыми на фоне ужаса грубого нападения РФ на Украину, вчера вечером и ночью мир наконец-то начал действовать. Введенные шаги уже сейчас наносят конкретный экономический удар по России и начинают опускать перед ней железный занавес", – отметил Кулеба.

По его словам, это только начало деятельности международной коалиции в защиту Украины и мира, которую "мы мобилизуем в эти часы и дни". Дмитрий Кулеба заверил, что данная работа продолжается в интенсивном режиме.

Кроме секторальных санкций, которые были введены зарубежными странами против России и обеспечение ее изоляции, в свою очередь Украина получила финансовую, военную и гуманитарную помощь.

Напомним, что Россия, устроившая широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля, не собирается идти на мирные переговоры с Украиной. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что в России запустили фейк о том, что Украина якобы не против нейтрального статуса и готова к мирным переговорам. В Украине разнесли этот фейк.

Напомним, что по состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.