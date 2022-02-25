РосСМИ запустили фейк о планах Украины прогнуться под Россию: Арестович опровергает

В Украине такую новость разнесли пророссийские Telegram-каналы

Чтобы быть в курсе всех новостей по поводу войны России с Украиной, которая началась 24 февраля, важно узнавать информацию только с достоверных источников. На данный момент росСМИ продолжают активно распространят дезинформацию с целью дискредитации не только вооруженных сил Украины, но и украинской власти.

В этот раз российское издание "РБК" опубликовало фейковую новость о том, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк якобы направил им заявление с тем, что Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности.

Скриншот фейковой новости "РБК" о планах Украины прогнуться под Россию

Это же подхватил и Telegram-канал Klymenko Time, который входит в список вражеских каналов.

Как заявил "Телеграфу" советник главы Офиса президента Алексей Арестович, они не направляли никаких предложений России.

"Подоляк просто на брифинге заявил, что Украина до сих пор готова решать ситуацию мирным путём. И обговаривать все вопросы, в том числе, нейтральный статус, который так волнует РФ. Если они хотят переговоров, то мы готовы говорить, но пока продолжаем сопротивление. Важно: мы не направили им предложение. Мы просто вслух заявили, отвечая на вопрос, готовы ли мы к переговорам, — сказал Арестович.

Сам Подоляк заявил, что главной целью "российской спецоперации", которая 24 февраля была развернута российскими оккупантами на территории украинского государства, является главное руководство страны.

Напомним, что по состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.