В ОП назвали главную цель россиян в Киеве

Российский захватчик мечтает уничтожить Зеленского

Главной целью "российской спецоперации", которая 24 февраля была развернута российскими оккупантами на территории украинского государства, является главное руководство страны, в частности, действующий гарант Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление во время обращения к украинцам сделал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

На сегодняшний день уже понятен сценарий, базовый, фундаментальный сценарий российской спецоперации. Единственная цель — зайти в Киев и уничтожить руководство Украины. Уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это цель спецоперации. Вы должны это понять. Потому Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое устойчивость украинского народа"., — сообщил он.

Обращение советника главы ОП

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины и призвал их "останавливать врага, везде, где он пытается пройти".

Также напомним, что ВСУ уничтожили колонну россиян под Гостомелем и захватили в плен несколько оккупантов из РФ.