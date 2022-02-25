Укр

Зеленский озвучил потери украинцев за первый день вторжения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 25 февраля 2022, 01:07
Владимир Зеленский

Жертвами российской агрессии за один день стали 137 украинцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за первый день полномасштабной войны России против Украины наша страна потеряла 137 человек.

Об этом он сообщил во время своего обращения к украинцам.

"По предварительной информации, мы потеряли сегодня 137 наших героев — наших граждан. Из них 10 офицеров. Ранены 316", — сказал Зеленский.

Кроме того, он подтвердил информацию о том, что все защитники острова Змеиный погибли под огнем оккупантов.

Также он отметил, что россияне наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданским.

"Это подло и никогда не будет прощено", — добавил он.

Как сообщалось ранее, полномасштабное военное вторжение в Украину началось ранним утром 24 февраля. За день территория нашей страны подвергалась авианалетам и ракетным ударам, всего по ней было нанесено более 900 ударов, а разрушено более 30 объектов гражданской инфраструктуры.

Согласно предварительной информации, россияне потеряли в этот день около 400 военнослужащих.

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#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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