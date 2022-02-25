РосЗМІ запустили фейк про плани України прогнутися під Росію: Арестович спростовує

В Україні таку новину рознесли проросійські Telegram-канали

Щоб бути в курсі всіх новин з приводу війни Росії з Україною, яка почалася 24 лютого, важливо дізнаватись інформацію лише з достовірних джерел. Наразі росЗМІ продовжують активно розповсюджувати дезінформацію з метою дискредитації не лише збройних сил України, а й української влади.

Цього разу російське видання "РБК" опублікувало фейкову новину про те, що радник голови офісу президента України Михайло Подоляк нібито надіслав їм заяву про те, що Україна готова провести з Росією переговори про нейтральний статус, але вона має отримати і гарантії безпеки.

Скріншот фейкової новини "РБК" про плани України прогнутися під Росію

Це підхопив і Telegram-канал Klymenko Time, який входить до списку ворожих каналів.

Як заявив "Телеграфу" радник голови Офісу президента Олексій Арестович, вони не надсилали жодних пропозицій Росії.

"Подоляк просто на брифінгу заявив, що Україна досі готова вирішувати ситуацію мирним шляхом. І обговорювати всі питання, зокрема, нейтральний статус, який так хвилює РФ. Якщо вони хочуть переговорів, то ми готові говорити, але поки що продовжуємо опір. "Важливо: ми не направили їм пропозицію. Ми просто вголос заявили, відповідаючи на запитання, чи готові ми до переговорів", — сказав Арестович.

Сам Подоляк заявив, що головною метою "російської спецоперації", яку 24 лютого було розгорнуто російськими окупантами на території української держави, є головне керівництво країни.

Нагадаємо, що станом на кінець першого дня повномасштабної війни РФ з Україною, за попередніми даними, загинуло 137 українців, 316 поранено.