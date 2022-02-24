Інформаційні терористи: яким Telegram-каналам краще не вірити

Ці Telegram-канали активно публікують дезінформацію та розповсюджують фейки.

Щоб бути в курсі всіх новин з приводу війни Росії з Україною, яка почалася 24 лютого, важливо дізнаватись інформацію лише з перевірени джерел. На жаль, але у мережі поширюється величезна кількість неправдивої та фейкової інформації, яка лише нагнітає український народ, викликаючи паніку.

На сторінці Центру протидії дезінформації у Фейсбуці з’явився список Telegram-каналів, які активно розповсюджують дезінформацію та беруть участь у кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні.

"Ще раз нагадуємо, що це – ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли у статус пропагандистів. Їхня підривна діяльність спрямована на громадянське населення України і має єдину мету – посіяти страх і паніку серед українців. Це не що інше, "Чим тероризм — інформаційний тероризм. Всі, хто поширює дезінформацію і фейки, тільки сприяє відверто терористичній діяльності РФ " — йдеться в повідомленні.

Також, в мережі є список перевірених джерел, з яких можна дізнатися правдиву інформацію про ситуацію в Україні. Цими джерелами поділився у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТІМ АР Крим.

Зараз по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.