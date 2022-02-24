Укр

Информационные террористы: каким Telegram-каналам лучше не верить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Вброс дезинформации - это тоже часть войны России против Украины Новость обновлена 24 февраля 2022, 14:49
Вброс дезинформации - это тоже часть войны России против Украины

Эти Telegram-каналы активно публикуют дезинформацию и распространяют фейки.

Чтобы быть в курсе всех новостей по поводу войны России с Украиной, которая началась 24 февраля, важно узнавать информацию только с достоверных источников. Увы, но в сети распространяется огромное количество неправдивой и фейковой информации, которая только нагнетает украинский народ, вызывая панику.

На странице Центра противодействия дезинформации в Фейсбуке появился список Telegram-каналов, активно распространяющих дезинформацию и участвующих в кампаниях по дестабилизации ситуации в Украине.

"Еще раз напоминаем, что это – вражеские каналы! Информационные ресурсы, подконтрольные РФ, уже переросли в статус пропагандистов. Их подрывная деятельность направлена ​​на гражданское население Украины и имеет единственную цель – посеять страх и панику среди украинцев. Это не что иное, чем терроризм – информационный терроризм. Все, кто распространяет дезинформацию и фейки, только способствует откровенно террористической деятельности РФ" — говорится в сообщении.

Также, в сети есть список достоверных источников, из которых можно узнать правдивую информацию про обстановку в Украине. Этими источниками поделился в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.

Теги:
#Украина #Россия #Война #РФ-Украина #Информационная война
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