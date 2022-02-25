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У ОП назвали головну мету росіян у Києві

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Михайло Подоляк Новина оновлена 25 лютого 2022, 10:31
Михайло Подоляк

Російський загарбник мріє знищити Зеленського

Головною метою "російської спецоперації", яка 24 лютого було розгорнута російськими окупантами на території української держави, є головне керівництво країни, зокрема, чинний гарант Володимир Зеленський.

Відповідну заяву під час звернення до українців зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"На сьогодні вже зрозумілий сценарій, базовий, фундаментальний сценарій російської спецоперації. Єдина ціль — зайти в Київ та знищити керівництво України. Знищити особисто президента Володимира Зеленського. Тільки це є ціллю спецоперації. Ви маєте це зрозуміти. І тому йде такий шалений тиск саме на Київ. І тому Зеленський залишається у Києві, бо він має показати, що таке стійкість українського народу.", — повідомив він.

Звернення радника голови ОП

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України та закликав їх "зупиняти ворога, скрізь, де він намагається пройти".

Також нагадаємо, ЗСУ знищили колону росіян під Гостомелем та захопили в полон кілька окупантів з РФ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Перемовини
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