Укр

Россия отказалась от переговоров с Зеленским и продолжает вводить войска в Украину

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Лавров Новость обновлена 25 февраля 2022, 12:47
Сергей Лавров

В РФ продолжат агрессию в отношении Украины.

Россия, устроившая широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля, не собирается идти на мирные переговоры с Украиной.

Об этом заявили министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 25 февраля, на пресс-конференции.

В России считают, что президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность для переговоров. В РФ также отказались признавать нынешнее правительство Украины демократическим.

"Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую. Мы не видим возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины", — цитирует Лаврова "Политика Страны".

Ранее сообщалось, что в России запустили фейк о том, что Украина якобы не против нейтрального статуса и готова к мирным переговорам. В Украине разнесли этот фейк. 25 февраля стало известно, что украинские военные уничтожили 20 российских танков на Черниговщине.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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