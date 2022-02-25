Укр

Украинские военные уничтожили 20 российских танков на Черниговщине

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Фото российских танков. Коллаж Новость обновлена 25 февраля 2022, 12:38
Фото российских танков. Коллаж

Потери среди живой силы оккупантов уточняются.

Подразделения Оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине.

Об этом сообщают сухопутные войска ВСУ.

Потери среди живой силы оккупантов уточняются. Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Уничтожено около 10-15 единиц вражеской техники.

"Чернигов держит оборону и уничтожает врага!", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину под Харьковом происходят столкновения украинской армии с российскими войсками. Так, на одном из видео, опубликованном в сети, засняли, как наши бойцы обезвредили российский танк, а оккупантов взяли в плен. Очевидцы пишут, что совсем молодые бойцы при встрече с ВСУ начали плакать.

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Теги:
#Украина #Россия #Война
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