Великобритания ввела болезненные санкции против Путина и Лаврова

Лондон ввел персональные санкции против российских президента и главы МИД

Правительство Великобритании ввело персональные санкции против начавшего войну против Украины президента России Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства в пятницу, 24 февраля, вечером

В обновлённом санкционном списке сообщается, что в случае обнаружения счетов Путина и Лаврова в Великобритании они будут заморожены.

Ранее Путина и Лаврова внес в свой санкционный список Европейский Союз, о чем в пятницу вечером на пресс-конференции сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Президент Путин и министр иностранных дел Лавров — в списке санкций… Единственные лидеры в мире, которые попали под санкции ЕС — это Асад из Сирии, Лукашенко из Беларуси, и сейчас Путин — из России", — сказал Боррель.

Он добавил, что под санкции также попали поддерживающие агрессию России против Украины члены российской Госдумы, а также члены российского Совета безопасности.

ЕС также принял предложение о введении санкций против "всех, кто значительно предоставляет экономическую поддержку, всех, кто имеет значительную экономическую роль и поддержку режима".

Ранее МИД Украины опубликовал информацию по состоянию на полдень 25 февраля касательного того, какие санкции были введены против РФ.