Война в Украине: Великобритания обещает уничтожить экономику России

Лондон выразил поддержку Украине

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили о дальнейшем санкционном давлении на Россию, которое должно уничтожить российскую экономику.

Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в Twitter.

"️ Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена", — пишет Трасс.

Глава МИД Великобритании также выступила в совете ОБСЕ, чтобы выразить осуждение незаконного и неспровоцированного вторжения России.

"Мы продолжим поддерживать Украину со странами по всему миру", — добавила Лиз Трасс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном отключение России от SWIFT.

Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России жесткий пакет санкций в истории сообщества.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.