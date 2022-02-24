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Война в Украине: Великобритания обещает уничтожить экономику России

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Санкции против РФ Новость обновлена 24 февраля 2022, 23:53
Санкции против РФ

Лондон выразил поддержку Украине

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили о дальнейшем санкционном давлении на Россию, которое должно уничтожить российскую экономику.

Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в Twitter.

"️ Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена", — пишет Трасс.

Глава МИД Великобритании также выступила в совете ОБСЕ, чтобы выразить осуждение незаконного и неспровоцированного вторжения России.

"Мы продолжим поддерживать Украину со странами по всему миру", — добавила Лиз Трасс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном отключение России от SWIFT.

Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России жесткий пакет санкций в истории сообщества.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.

Теги:
#Великобритания #Санкції
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