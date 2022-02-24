Укр

Британия нанесла мощный удар санкциями по России: что известно

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Британский премьер Борис Джонсон Новость обновлена 24 февраля 2022, 19:25
Британский премьер Борис Джонсон

Запад бьет по РФ санкциями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел блокирующие санкции против российских авиакомпаний "Аэрофлот" и банка ВТБ за начало войны против Украины.

Об этом сообщают бриатские СМИ.

Также известно, что Соединенное Королевство запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции. Британские СМИ называют новый пакет санкций Лондона против Москвы самым большим в истории.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном отключение России от SWIFT.

Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.

Теги:
#Великобритания #Санкції #Війна
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