Британия нанесла мощный удар санкциями по России: что известно

Запад бьет по РФ санкциями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел блокирующие санкции против российских авиакомпаний "Аэрофлот" и банка ВТБ за начало войны против Украины.

Об этом сообщают бриатские СМИ.

Также известно, что Соединенное Королевство запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции. Британские СМИ называют новый пакет санкций Лондона против Москвы самым большим в истории.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном отключение России от SWIFT.

Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.