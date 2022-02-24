Британия нанесла мощный удар санкциями по России: что известно
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Запад бьет по РФ санкциями
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел блокирующие санкции против российских авиакомпаний "Аэрофлот" и банка ВТБ за начало войны против Украины.
Об этом сообщают бриатские СМИ.
Также известно, что Соединенное Королевство запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции. Британские СМИ называют новый пакет санкций Лондона против Москвы самым большим в истории.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном отключение России от SWIFT.
Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.
Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.
Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.
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