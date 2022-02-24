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Зеленский обсудил с Макроном жесткие санкции ЕС против России: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Европейский Союз собирается вводить новый пакет санкций против РФ Новость обновлена 24 февраля 2022, 18:30
Европейский Союз собирается вводить новый пакет санкций против РФ

Украина требует действенных шагов по остановке агрессии России

Европейский Союз готовится ввести пакет жестких санкций в отношении начавшей войну против Украины Российской Федерации.

Об этом в четверг, 24 февраля, вечером сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Твиттер.

"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе", — написал он.

Также президент Украины проинформировал, что обсудил все детали с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", — добавил Зеленский.

Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.

Как сообщалось, рано утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже потеряла несколько военнослужащих и мирных жителей.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Евросоюз #Война
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