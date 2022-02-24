Танки России нарушили границу Украины в нескольких областях: детали

Ряд военнослужащих ГПСУ получил ранения

Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщается, российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях. Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

"Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага", — говорится в сообщении.