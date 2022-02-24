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Танки Росії порушили кордон України в кількох областях: деталі

Автор
Артем Калінін Артем Калінін
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Танки Росії порушили кордон України в кількох областях: деталі Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:53

Низка військовослужбовців ДПСУ зазнала поранень

Наступу російських військ через державний кордон України передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як повідомляється, російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Гремяч" і на інших напрямках. Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

"Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога", — йдеться у повідомленні.

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