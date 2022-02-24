Евросоюз готовит против России "беспрецедентный пакет санкций"

ЕС готовит против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.

В четверг, 24 февраля, после того, как Россия напала на Украину, лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз осознает, что речь идет не только о российско-украинской войне, а о более масштабной агрессии.

"Этими санкциями мы ударим по стратегическим отраслям российской экономики, заблокируем доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми. Мы ослабим основу экономики РФ и ее способность модернизироваться", — сказала она.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества.

Кроме того, в Германии уже заявили, что Берлин будет покупать газ и уголь в других странах. А замглавы МИД Великобритании сообщил, что вместе с союзниками примет "беспрецедентный пакет санкций" против РФ.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже потеряла несколько военнослужащих и мирных жителей. Известно о минимум восьмерых погибших на территории разных областей.