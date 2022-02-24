Путин цинично оправдал войну с Украиной

Глава Кремля назвал вторжение в Украину "вынужденной мерой"

Российский президент Владимир Путин оправдался за начало военного вторжения в Украину

Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса, передают росСМИ.

"То, что происходит — вынужденная мера", — сказал Путин.

По его словам, риски для безопасности России были настолько высокими, что "им" якобы "не оставили шансов" поступить иначе.

Как сообщалось ранее, вторжение в Украину началось около 5:00 24 февраля. После чего по территории нашей страны были выпущены несколько десятков крылатых ракет, а также была задействована штурмовая авиация и наземные силы.

Согласно первым данным с украинской стороны погибли более 40 военнослужащих.

Тем временем, в ряде областей и городов был введен комендантский час. Среди них Киев, Днепр, Черкасская область и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на подходе пакет жестких санкций ЕС против РФ. Также он поговорил с президентом Франции Эмманюуэлем Макроном и потребовал отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора.