Потери украинских военных: Арестович озвучил первые цифры

В ОП призывают не терять бодрость духа: в Москве надеялись на гораздо меньший отпор

В результате нападения Российской Федерации украинская сторона потеряла более 40 своих защитников. В основном причиной гибели стали удары оккупанта с воздуха.

Такие цифры во время брифинга озвучил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, первый удар россиян вышел неудачным.

"Знаю, что это звучит для гражданских людей не очень, на фоне таких потерь в несколько десятков человек, но, поверьте, они [РФ] рассчитывали на гораздо большее", — подчеркнул Арестович.

Точного количества жертв пока нет, но предварительно сообщается о более четырех десятках погибших. Также есть много раненых, говоря о которых Алексей Арестович призвал украинцев по возможности сдавать кровь для переливания.

"Мы не уступаем: ни в ресурсах, ни в припасах, ни в нашей боеспособности", — акцентировал внимание замглавы ОП.

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Как подтверждение этому, Арестович рассказал, что под Харьковом, где сейчас продолжаются весьма сильные бои с российской армией, военные-срочники, ребята по 18 лет и чуть старше, не имея нужной боевой подготовки, сумели подбить четыре танка противника.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, что Украина понесла потери и среди мирного населения — несколько человек погибли во время обстрелов. Это стало возможным из-за того, что президент страны-агрессора Владимир Путин отдал приказ о вторжении российских войск на территорию нашего государства.