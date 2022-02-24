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Війна в Україні: Велика Британія обіцяє знищити економіку Росії

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Санкції проти РФ Новина оновлена 24 лютого 2022, 23:53
Санкції проти РФ

Лондон висловив підтримку Україні

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили про подальший санкційний тиск на Росію, який має знищити російську економіку.

Про це заявила голова МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс у Twitter.

"️Лондон не заспокоїться доти, доки економіка Росії не буде зруйнована", — пише Трасс.

Голова МЗС Великої Британії також виступила у раді ОБСЄ, щоб висловити засудження незаконного та неспровокованого вторгнення Росії.

"Ми продовжимо згуртовувати підтримку України з країнами по всьому світу", — додала Ліз Трасс.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном відключення Росії від SWIFT.

Раніше в четвер глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має намір запровадити проти Росії найжорсткіший пакет санкцій в історії спільноти.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів.

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#Велика Британія #Санкції
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