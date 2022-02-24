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Британія завдала потужного удару санкціями по Росії: що відомо

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Британський прем'єр Борис Джонсон Новина оновлена 24 лютого 2022, 19:25
Британський прем'єр Борис Джонсон

Захід б'є по РФ санкціями

Прем'єр-міністр Великої Британїї Борис Джонсон ввів блокуючі санкції проти російських авіакомпанії "Аерофлот" та банку ВТБ за початок війни проти України.

Про це повідомляють бриатнські ЗМІ.

Також відомо, що Сполучене Королівство забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції. Британські ЗМІ називають новий пакет санкцій Лондона проти Москви найбальшим в історії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном відключення Росії від SWIFT.

Раніше в четвер глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має намір запровадити проти Росії найжорсткіший пакет санкцій в історії спільноти.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів.

Теги:
#Велика Британія #Санкції #Війна
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