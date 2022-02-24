Рус

Путін цинічно виправдав війну з Україною

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
425
Путін спробував виправдатися за війну проти України
Путін спробував виправдатися за війну проти України

Глава Кремля назвав вторгнення в Україну "вимушеним заходом"

Російський президент Володимир Путін виправдався за початок воєнного вторгнення в Україну

Про це він заявив під час зустрічі із представниками бізнесу, передають росЗМІ.

"Те, що відбувається — вимушений захід", — сказав Путін.

За його словами, ризики для безпеки Росії були настільки високими, що "їм" нібито "не залишили шансів" зробити інакше.

Як повідомлялося раніше, вторгнення в Україну почалося близько 5.00 24 лютого. Після чого по території нашої країни було випущено кілька десятків крилатих ракет, а також було задіяно штурмову авіацію та наземні сили.

Згідно з першими даними з української сторони загинуло понад 40 військовослужбовців.

Тим часом у ряді областей та міст було запроваджено комендантську годину. Серед них Київ, Дніпро, Черкаська область та інші.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на підході є пакет жорстких санкцій ЄС проти РФ. Також він поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном і зажадав відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків зі зупинки агресора.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін
Удень Гостомель обстріляли
Україна
Російські війська захопили аеропорт у Гостомелі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Удень Гостомель обстріляли
Російські війська захопили аеропорт у Гостомелі
Дата публікації
Категорія
Британський прем'єр Борис Джонсон
Британія завдала потужного удару санкціями по Росії: що відомо
Дата публікації
Категорія
Чорнобильська АЕС
Захоплення росіянами Чорнобильської АЕС: що відомо
Дата публікації
Категорія
Київ
У Києві, Дніпрі, Харківщині та Черкащині вводять комендантську годину
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)