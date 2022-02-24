Путін цинічно виправдав війну з Україною

Глава Кремля назвав вторгнення в Україну "вимушеним заходом"

Російський президент Володимир Путін виправдався за початок воєнного вторгнення в Україну

Про це він заявив під час зустрічі із представниками бізнесу, передають росЗМІ.

"Те, що відбувається — вимушений захід", — сказав Путін.

За його словами, ризики для безпеки Росії були настільки високими, що "їм" нібито "не залишили шансів" зробити інакше.

Як повідомлялося раніше, вторгнення в Україну почалося близько 5.00 24 лютого. Після чого по території нашої країни було випущено кілька десятків крилатих ракет, а також було задіяно штурмову авіацію та наземні сили.

Згідно з першими даними з української сторони загинуло понад 40 військовослужбовців.

Тим часом у ряді областей та міст було запроваджено комендантську годину. Серед них Київ, Дніпро, Черкаська область та інші.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на підході є пакет жорстких санкцій ЄС проти РФ. Також він поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном і зажадав відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків зі зупинки агресора.