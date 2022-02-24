Євросоюз готує проти Росії "безпрецедентний пакет санкцій"

ЕС готує проти Росії найжорстокіший пакет санкцій в історії спільноти.

У четвер, 24 лютого, після того, як Росія напала на Україну, лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоб затвердити санкції проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про масштабнішу агресію.

"Цими санкціями ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися ", — сказала вона.

У свою чергу, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має намір запровадити проти Росії найжорсткіший пакет санкцій в історії спільноти.

Крім того, у Німеччині вже заявили, що Берлін купуватиме газ та вугілля в інших країнах. А заступник глави МЗС Великобританії повідомив, що разом із союзниками ухвалить "безпрецедентний пакет санкцій" проти РФ.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів. Відомо про щонайменше вісім загиблих на території різних областей.