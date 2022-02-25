Велика Британія ввела болючі санкції проти Путіна та Лаврова

Лондон ввів персональні санкції проти російських президента та глави МЗС

Уряд Великої Британії ввів персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, за війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду у п’ятницю, 24 лютого, увечері

У оновленому списку санкцій повідомляється, що у разі виявлення рахунків Путіна і Лаврова у Великій Британії вони будуть заморожені.

Раніше Путіна і Лаврова вніс до свого списку санкцій Європейський Союз, про що у п’ятницю ввечері на пресконференції повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Президент Путін і міністр закордонних справ Лаврів — у списку санкцій… Єдині лідери у світі, які потрапили під санкції ЄС — це Асад із Сирії, Лукашенко з Білорусі, і зараз Путін — із Росії", — сказав Боррель.

Він додав, що під санкції також потрапили члени російської Держдуми, а також члени російської Ради безпеки, які підтримують агресію Росії проти України.

ЄС також прийняв пропозицію щодо запровадження санкцій проти "всіх, хто значно надає економічну підтримку, всіх, хто має значну економічну роль та підтримку режиму".

Раніше МЗС України опублікувало інформацію станом на полудень 25 лютого щодо того, які санкції були введені проти РФ.