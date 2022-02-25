Реакція світу на вторгнення Росії в Україну: санкції та допомога

У МЗС наочно показали, які санкції було введено проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про допомогу та кроки міжнародних партнерів на захист України та миру.

Передає МЗС України.

"Попри перші реакції світу вчора у першій половині дня, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти. Запроваджені кроки вже зараз наносять конкретний економічний удар по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу", – зазначив Кулеба.

За його словами, це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та світу, яку "ми мобілізуємо в ці години та дні". Дмитро Кулеба запевнив, що ця робота триває в інтенсивному режимі.

Крім секторальних санкцій, запроваджених закордонними країнами проти Росії та забезпечення її ізоляції, в свою чергу Україна отримала фінансову, військову та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що Росія, яка влаштувала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, не збирається йти на мирні переговори з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

Раніше повідомлялося, що у Росії запустили фейк про те, що Україна нібито не проти нейтрального статусу та готова до мирних переговорів. В Україні рознесли цей фейк.

Нагадаємо, що станом на кінець першого дня повномасштабної війни РФ з Україною, за попередніми даними, загинуло 137 українців, 316 поранено.