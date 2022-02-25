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Росія відмовилася від переговорів із Зеленським і продовжує вводити війська в Україну

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Лавров Новина оновлена 25 лютого 2022, 12:47
Сергій Лавров

У РФ продовжать агресію щодо України.

Росія, яка влаштувала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, не збирається йти на мирні переговори з Україною.

Про це заявили міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у п’ятницю, 25 лютого, на прес-конференції.

У Росії вважають, що президент України Володимир Зеленський упустив можливість для переговорів. У РФ також відмовилися визнавати нинішній уряд України демократичним.

"Зеленський бреше, коли заявляє про готовність обговорювати нейтральний статус України. Зеленський сам упустив можливості переговорів щодо безпеки, не треба зараз валити з хворої голови на здорову. Ми не бачимо можливості визнавати демократичним нинішній уряд України", — цитує Лаврова "Політика Страни".

Раніше повідомлялося, що у Росії запустили фейк про те, що Україна нібито не проти нейтрального статусу та готова до мирних переговорів. В Україні рознесли цей фейк. 25 лютого стало відомо, що українські військові знищили 20 російських танків на Чернігівщині.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Сергій Лавров
Політика
Росія відмовилася від переговорів із Зеленським і продовжує вводити війська в Україну
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