Росія відмовилася від переговорів із Зеленським і продовжує вводити війська в Україну

У РФ продовжать агресію щодо України.

Росія, яка влаштувала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, не збирається йти на мирні переговори з Україною.

Про це заявили міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у п’ятницю, 25 лютого, на прес-конференції.

У Росії вважають, що президент України Володимир Зеленський упустив можливість для переговорів. У РФ також відмовилися визнавати нинішній уряд України демократичним.

"Зеленський бреше, коли заявляє про готовність обговорювати нейтральний статус України. Зеленський сам упустив можливості переговорів щодо безпеки, не треба зараз валити з хворої голови на здорову. Ми не бачимо можливості визнавати демократичним нинішній уряд України", — цитує Лаврова "Політика Страни".

Раніше повідомлялося, що у Росії запустили фейк про те, що Україна нібито не проти нейтрального статусу та готова до мирних переговорів. В Україні рознесли цей фейк. 25 лютого стало відомо, що українські військові знищили 20 російських танків на Чернігівщині.